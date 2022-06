Em votação realizada na sessão da noite desta segunda-feira (20), a Câmara de Volta Redonda rejeitou as contas de 2019 do ex-prefeito Samuca Silva. Com quatro parlamentares ausentes, o resultado final da votação foi 13 a 4 pela rejeição, seguindo a recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).

Samuca Silva foi prefeito de Volta Redonda em apenas um mandato – de 2017 a 2020. Ele não conseguiu a reeleição.

Dos quatro exercícios avaliadas pela corte de contas do estado, apenas a de 2017 teve parecer favorável pela aprovação – o que foi seguido pela Câmara.

As demais tiveram parecer prévio contrário do TCE-RJ e, assim como ocorreu nesta segunda-feira, a Câmara seguiu a recomendação ao rejeitar as contas de 2018, em fevereiro deste ano. O demonstrativo de 2020 ainda não tem data para ser votado.