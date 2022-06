Homem é assassinado no bairro São Domingos, em Barra Mansa

Um homem, ainda não identificado foi assassinado, com dois tiros na cabeça na manhã desta terça-feira (21),na Rua Duque Antônio de Paiva, que liga a Estrada Engenheiro Alexandre Drable, no bairro São Domingos, em Barra Mansa. A vítima, segundo a PM, vestia calça jeans e camisa de frio preta com listras brancas. Os tiros atingiram o lado esquerdo da cabeça do homem. No momento desta publicação, a perícia era aguardada no local.

É o terceiro assassinato na região em pouco mais de 24 horas. No domingo, na cidade vizinha Volta Redonda, teve um homicídio no Aterrado, enquanto na segunda-feira, no Retiro, um homem foi assassinado com nove tiros. O caso está sendo registrado na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.