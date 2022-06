Roda solta de carro e atinge outro na Dutra, em Barra Mansa

A roda traseira direita de um veículo VW Gol que seguia na noite de segunda-feira, por volta das 22h45min, no sentido Rio de Janeiro se soltou, atravessou a mureta da divisória e atingiu um Renault/Sandero que vinha no sentido São Paulo, no km 284, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Dois ocupantes do Sandero, o condutor e passageiro, que é chileno, foram socorridos com ferimentos leves por equipe de resgate da NovaDutra e levados para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi lavrado um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) da PRF.