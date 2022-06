Criança é retirada da mãe pelo ex-companheiro, em Rio das Flores

Policiais militares foram acionados na noite de segunda-feira, por volta das 21h25min, por uma jovem, de 25 anos, que compareceu à Delegacia de Polícia, de Rio das Flores para comunicar que seu ex-companheiro havia retirado o filho, de 4 anos, de sua guarda e levado para morar com ele, sem sua autorização, no bairro Porto das Flores, no município de Belmiro Braga (MG).

Segundo a mulher, o ex-campanheiro levou o filho para o local onde eles moravam. O ex teria dito que “o filho já era”.

A vítima se deslocou à Defensoria Pública onde foi orientada à dirigir se ao Conselho Tutelar de Valença. Depois foram para a delegacia de Rio das Flores, onde o caso foi tratado como “ameaça”.

Policiais foram até a cidade mineira onde estava o filho, mas o acusado não se encontrava. O menino estava sob cuidados do primo de seu ex-companheiro. A vítima e a criança foram conduzidas à 92º DP, para conclusão do registro de ocorrência e a solicitação de medida protetiva. Foto: Sandro Barra