143 funcionários dos cargos da categoria DAS 101 receberão o benefício nesta quarta-feira, dia 22

A Prefeitura de Volta Redonda paga nesta quarta-feira, dia 22, aproximadamente R$ 530 mil referentes ao 13º salário de 2020, de 143 funcionários dos cargos comissionados da categoria DAS 101 (que tem salários mais altos). Com isso, conclui a pendência do salário extra que deveria ter sido pago aos comissionados pela gestão anterior.

Vale lembrar que, em maio deste ano, cerca de R$ 1,2 milhão já haviam sido pagos aos 852 funcionários de cargos das categorias DAS 102 e 103 e funções gratificadas. Sendo assim, ao todo, foram quitados mais de R$ 1,7 milhão a 995 funcionários, restando apenas pagar o mês de dezembro para os cargos de DAS 102 e 101. A prefeitura deve tentar quitar mais este débito ainda no ano de 2022.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que, com a conclusão deste débito com os comissionados, já foram pagos mais de R$ 62,5 milhões referentes a dívidas de 2020 deixadas pela administração passada.

“Pegamos a prefeitura com muitas pendências, salários atrasados e muitas questões que tivemos que trabalhar bastante para começar a colocar a casa em ordem. Conseguimos colocar o salário do funcionalismo em dia e estamos concluindo o pagamento do 13º atrasado dos comissionados, que era uma questão que lutamos muito para regularizar. Conquistas que só foram possíveis, porque contamos com uma grande rede parceira, formadas pela dedicação da nossa equipe, emendas parlamentares e, principalmente, pelo apoio que o governador Claudio Castro tem dado ao munício, união esta que é fundamental para recolocar Volta Redonda no caminho do crescimento”, afirmou o prefeito Neto.

Segundo a subsecretária de Fazenda de Volta Redonda, Lygia Morelli, agora a prefeitura começa a se preparar para o pagamento do 13º salário de 2022 do funcionalismo.

“Estamos trabalhando para que ele seja feito entre julho e agosto. Além do pagamento do salário de junho que será no dia 30”, disse.

Pagamentos

Somando o pagamento dos débitos de 2020 e os salários de 2021, a Prefeitura de Volta Redonda já pagou mais de R$ 540 milhões ao funcionalismo. Ao todo, já foram pagas 21 folhas em 17 meses de governo.

Durante o ano passado, a prefeitura também antecipou a primeira parcela do 13º salário para o funcionalismo, realizou o pagamento do Fundeb (Fundo Nacional da Educação Básica) para professores da rede municipal, além de R$ 3 milhões de abono para cerca de mil profissionais de outras funções da secretaria de Educação (SME) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

Além dos pagamentos, ocorreu uma reestruturação no atendimento aos funcionários. Dentre as ações realizadas, estão o recadastramento dos servidores, que agora é realizado de forma online; o retorno do Departamento de Recursos Humanos (RH) para o antigo endereço (facilitando o atendimento); e a disponibilização de uma plataforma online na Sala do Servidor, permitindo que o funcionalismo possa abrir requerimentos de forma mais ágil e cômoda.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.