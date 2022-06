Serviços vêm sendo intensificados desde a criação do programa “Meu Bairro + Limpo”, em março deste ano

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) retiraram mais de sete toneladas (7.704 quilos) de entulho de bairros de Volta Redonda em ações de limpeza realizadas em maio. Os serviços vêm sendo intensificados desde a criação do programa “Meu Bairro + Limpo”, em março deste ano.

No balanço divulgado pela SMI, 20 bairros foram atendidos, com um total de viagens de 963. A secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, pediu ajuda da população para manter os espaços públicos limpos, favorecendo também a preservação do meio ambiente.

“A retirada de entulhos acaba onerando os cofres públicos, já que se gasta com o combustível para os caminhões usados no serviço, com a mão de obra e, às vezes, é necessário que as equipes façam várias viagens para concluir a limpeza. Por isso pedimos que os moradores sejam conscientes e não joguem lixo e nem entulho em locais inadequados. Precisamos da colaboração de todos para manter nossa cidade limpa”, enfatizou Poliana.

Informações e solicitações de serviços podem ser feitas através da CAU (Central de Atendimento Único) da Prefeitura de Volta Redonda. Assim como a Guarda Municipal (153), o número da CAU também atende denúncias de descarte irregular de entulho.

Fotos: Divulgação/Secom PMVR