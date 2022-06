Policiais militares estavam em deslocamento na noite desta quinta-feira, por volta das 19h30min, no sentido Rio das Flores, quando depararam com suspeitos de moto que arremessaram uma bolsa plástica quando perceberam a presença de uma viatura policial, no bairro Saudade, em Rio das Flores.

Os policiais encontraram a bolsa com 239 papelotes de cocaína que foi levada para a Delegacia de Polícia, de Rio das Flores. Os suspeitos não foram localizados.