Carro colide contra defensa central da Dutra, em Resende

O condutor de um veículo Renault/Logan, de 26 anos, perdeu o controle de direção e bateu contra a defensa central da Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O acidente ocorreu no final da madrugada deste sábado por volta das 5 horas, na altura do km 299, da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o condutor foi socorrido com ferimentos leves pela equipe de resgate da CCR/NovaDutra e levado para o Hospital de Emergência de Resende.

Durante o preenchimento do BAT a equipe PRF se deslocou ao hospital para colher o depoimento do motorista. Segundo os agentes a vítima não apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Ele se recusou a fazer o teste do etilômetro (bafômetro), sendo multado em R$ 2.934,70 e terá a CNH suspensa. O veículo foi removido para o pátio por ausência de responsável. Não houve congestionamento, apenas lentidão do trânsito no local por conta do fluxo reduzido naquele horário. O veículo ficou imobilizado na pista, interditando as faixas esquerda e direita, o fluxo foi desviado pelo acostamento.