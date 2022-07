Um homem não identificado morreu nesta sexta-feira (1º) numa troca de tiros entre policiais militares e suspeitos de tráfico em Angra dos Reis. Ele chegou a ser socorrido no Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu, segundo a PM.

O tiroteio foi na Rua dos Coqueiros, no bairro Areal. Como em outras ocasiões, os PMs disseram que foram atacados a tiros quando patrulhavam a BR-101 (Rio-Santos) e viram homens armados.

Com a vítima, os PMs encontraram uma pistola com 18 munições e um rádio de comunicação. Outros envolvidos no enfrentamento fugiram para uma área de mata. (Foto: Polícia Militar)