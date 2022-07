Barra Mansa enfrenta o Goytacaz

Semifinal | Barra Mansa X Goytacaz – sub-20 (3/7)

O sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube recebe a equipe do Goytacaz neste domingo (3/7), às 14h45, no Estádio Leão do Sul, em partida de ida da fase semifinal do Campeonato Carioca (Série B2) da categoria. A outra semifinal será realizada entre Bonsucesso e Tigres do Brasil

Escalações:

O técnico Selmar Coutinho divulgará a equipe titular do Barra Mansa minutos antes do início da partida, mas uma possível escalação para esse jogo seria: Marcelo; Vianna, Caio Joberto, João Guilherme e Douglas; Peutrick, Tauan e João Victor; Carlão, Andrey e MT (Hallyson). O Goytacaz deve jogar com Cauã, Carlos Arthur, Mansur, Netinho e Marinho; Marcelo, Gibi e Maycon; Leandro, Fabrício e Deyvinho.

Desfalques:

O Barra Mansa não contará com o volante Gustavo e os meias Lucca e Pedro Antônio, por estarem entregues ao Departamento Médico, e, também, Cauã Angra, Luizinho e Baré, por estarem suspensos. Pelo time do Goytacaz, não há nenhum desfalque por suspensão.

Arbitragem:

Árbitro: Marcos Paulo Euzébio da Silva Castro

Árbitros assistentes: Yan Moraes Assis e Juan Manuel Gonzales Porto

Jogos de ida da semifinal:

03/7/2022 (domingo) 14h45

Bonsucesso x Tigres do Brasil

Barra Mansa x Goytacaz

Estatísticas do sub-20 do Barra Mansa:

Artilheiros: Baré (3 gols), Carlão e Vianna (2), Luizinho, Andrey e Luan Lucas (1).

Assistências: Baré e Peutrick (2); Hallyson e Pedro Antônio (1).

Cartões amarelos: Caio Joberto (4); Cauã Angra, Baré e Luizinho (3); Peutrick. MT e Carlão, (2); Marcelo, Vianna, Andrey, Hallyson, Douglas, Tauan, João Guilherme, Pedro Henrique e Técnico Selmar Coutinho (1).

Cartões vermelhos: Peutrick (2); Vianna, Técnico Selmar (1) e Auxiliar André Lopes (1).

Matéria: Diogo de Oliveira Paula

Transmissão: As rádios Destaque Popular, Acesa FM, Passa 20 FM e Canal de Primeira YouTube farão a transmissão em cadeia da partida. Com narração de Cleyton Santos e comentários de Gino Lopes e Diogo de Paula.