Policiais militares e do Serviço Reservado (P2), detiveram na tarde deste domingo, um jovem de 22 anos, com drogas na Rua Bela Vista, no Morro da Caviana, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Foram apreendidos 131 pinos de cocaína, 11 pedaços de maconha, um rádio transmissor (Baofeng), um aparelho celular (Samsung Azul), uma bolsa preta (Puma) e R$ 45,00.

Contra o suspeito havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele foi levado junto com as drogas para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.