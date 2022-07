Ótica da Cidadania entrega mais de 3 mil óculos no primeiro semestre

Unidade da Prefeitura de Volta Redonda atende gratuitamente estudantes da rede pública e a Melhor Idade

A Ótica Municipal Padre Ernesto Lamim – a Ótica da Cidadania – produziu mais de 3,3 mil óculos neste primeiro semestre de 2022. Localizada no Estádio Raulino de Oliveira, a unidade da Prefeitura de Volta Redonda oferece óculos gratuitamente a aposentados com mais de 60 anos e que recebam até dois salários mínimos, além de alunos da rede municipal de ensino. De acordo com o administrador do estádio e da Policlínica da Cidadania, Milton Alves Faria, a Ótica da Cidadania produz uma média de 25 óculos diariamente.

“Em média, entregamos os óculos em 15 dias após a solicitação. No caso de lentes especiais, que tenham um grau maior ou sejam bifocal, por exemplo, esse tempo pode ser de 20 dias, porque são lentes que precisam de um tempo maior de produção”, explicou Milton.

O coordenador destacou o trabalho feito desde o início da atual gestão do prefeito Antonio Francisco Neto, para recuperar equipamentos da ótica e melhorar o atendimento ao público beneficiado.

“Assim que assumimos novamente em 2021, encontramos uma das máquinas parada e a outra operando de maneira ruim. De imediato providenciamos a manutenção e no primeiro ano conseguimos produzir cerca de 5 mil óculos. A previsão é que neste ano de 2022 a ótica consiga produzir mais do que fez no ano passado”, afirmou Milton.

Quem estiver dentro dos critérios para receber os óculos gratuitos pode aproveitar o benefício; basta levar a receita médica de um oftalmologista, comprovante de residência e cartão SUS. Para os aposentados, é preciso levar também o comprovante de renda, e para os estudantes da rede pública, além da documentação, é preciso também uma declaração escolar. Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.