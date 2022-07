Os agentes de Segurança Presente auxiliaram, hoje de manhã, os passageiros envolvidos numa colisão, na Avenida Lúcio Costa, na altura da Praia dos Amores, na Barra da Tijuca. Um dos motoristas era o ator Cauã Reymond, que teve o veículo atingido levemente na traseira por um outro carro.

De acordo com o coordenador da base Barra da Tijuca do Segurança Presente, capitão Castelo Branco, um idoso, que dirigia o outro veículo, passou mal na direção e o carro acabou colidindo levemente contra a traseira do automóvel de Cauã. Os agentes realizaram os primeiros socorros e acionaram o Corpo de Bombeiros, que levaram o idoso para o Hospital Lourenço Jorge.

Ao ver o estado de saúde do idoso, o ator Cauã Reymond ficou bastante preocupado e ajudou durante o atendimento. Ele tinha acabado de sair de treino, numa academia, e agradeceu e elogiou o trabalho dos policiais do Segurança Presente e do Corpo de Bombeiros.