Acidente deixa três feridos na RJ-155, em Lídice

Uma colisão envolvendo um carro e um caminhão deixou três pessoas feridas na noite de quarta-feira, na Rodovia Saturnino Braga (RJ-155), na altura do distrito de Lídice, em Rio Claro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo ficou preso às ferragens. Após ser retirado o condutor foi levado para o Hospital Municipal Nossa Senhora da Piedade, em Rio Claro.

Duas vítimas que estavam no veículo sofreram ferimentos leves. Elas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e liberada no local. O motorista do caminhão fugiu do local e não prestou atendimento às vítimas.

O trânsito sofreu apenas pequena lentidão durante o atendimentos aos feridos.