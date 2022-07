O estado de saúde da secretária de Educação de Volta Redonda, Tetê Gonçalves, se agravou nas últimas 24 horas. Tetê, de 61 anos, está internada no hospital da Unimed, com quadro de meningoencefalite. Ela é irmã do ex-deputado estadual Nelson Gonçalves.

Segundo apurou o FOCO REGIONAL, o hospital informou à família que fará uma nova avaliação do quadro na manhã de domingo.