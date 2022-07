Jorge José da Rocha Guaranho, agente penitenciário federal, invadiu a festa de aniversário do guarda municipal Marcelo Arruda de depois de disparar dois tiros, um na perna e outro tiro nas costas e matou o Guarda Municipal na noite de sábado, dia (9), em Foz do Iguaçu, no Paraná.

O agente penitenciário invadiu a festa gritando Bolsonaro, mito e xingamentos, sacou uma arma afirmando que mataria a todos na festa. Marcelo Arruda era tesoureiro do Partido dos Trabalhadores no município e comemorava seu aniversário de 50 anos junto a amigos e familiares. Na festa várias estampas com bandeiras do ex-presidente Lula.

Marcelo Arruda, que possuía 30 anos de atuação na Guarda Municipal teria dito aos amigos: “vai que esse maluco volta, por via das dúvidas vou pegar minha arma no carro”. A festa prosseguiu por mais 20 minutos até que o bolsonarista voltou e invadiu o local de arma em punho.

Marcelo identificou-se como guarda municipal, mostrando seu distintivo e já com sua arma nas mãos, mas de nada adiantou. O primeiro tiro foi na perna de Marcelo Arruda, que caiu. Guaranho então se aproximou e deu outro tiro nas costas de Marcelo.

O guarda municipal conseguiu virar-se e deu cinco tiros no bolsonarista. Segundo um amigo de Marcelo, “com sua reação, ele conseguiu evitar uma chacina, foi um herói”.

A polícia chegou a informar que o bolsonarista havia sido morto, Mais tarde havia a informação de que o assassino estava em um hospital do Paraná.