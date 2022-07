Outros tipos sanguíneos também podem ser doados de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h

O Hemonúcleo de Volta Redonda, anexo ao Hospital São João Batista (HSJB), está precisando com urgência de doadores. A necessidade maior está nos seguintes tipos: A positivo e O negativo. Estes tipos sanguíneos estão com os estoques baixos e necessitam ser repostos com mais urgência. No entanto, todos os doadores são bem-vindos à unidade.

Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar bem de saúde e pesar acima de 50 quilos, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), não estar em jejum e nem ter ingerido alimentos gordurosos e bebida alcoólica no dia anterior a doação.

No dia da doação, o voluntário deve apresentar na unidade um documento de identidade com foto. Para ser um doador é preciso ainda manter um estilo de vida saudável, não ter comportamento de risco e respeitar o intervalo mínimo entre as doações, que é de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres.

Pessoas vacinadas contra a Covid-19 com a vacina CoronaVac devem aguardar dois dias para doar sangue e pessoas vacinadas com outro imunizante devem aguardar sete dias.

Serviço

O Hemonúcleo de Volta Redonda funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h. O local atende o HSJB, além de outras três instituições: Hospital Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro), Hospital Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado), Hinja, além da Agência Transfusional de Piraí e Hospital Municipal de Pinheiral.