PM prende jovens com arma e drogas em Resende

Policiais Militares prenderam em flagrante, dois jovens de 20 anos, por posse ilegal de arma, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A prisão ocorreu nesta sexta-feira, na Rua João Denegri, no bairro Paraíso, em Resende.

Com um dos suspeitos, que após avistar a viatura se separou do outro, os agentes flagraram duas embalagens de maconha. Ele admitiu ter mais drogas em casa e autorizou a revista no imóvel.

Os agentes apreenderam com os suspeitos 149 unidades de maconha, um tablete maior do mesmo entorpecente, 12 embalagens de haxixe, 26 pedras de crack e 38 pinos de cocaína, além de um revólver e 11 munições calibre 38, sete celulares, dois cadernos com anotações de tráfico, rádio de comunicação, duas balanças digitais, uma faca e fita usada para embalar drogas.