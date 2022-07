Polícia Militar recupera bicicleta furtada em Mendes

Policiais militares recuperaram nesta sexta-feira, uma bicicleta da marca Sense que havia sido na cidade de Mendes (RJ). O dono do veículo fez a comunicação aos policiais militares que conseguiram imagens das câmeras de segurança, onde observaram que um homem desce de um veículo Fiat Strada (bege) e coloca a bicicleta dentro da carretinha acoplada a caminhonete e deixa o local.

Após verem o vídeo, os policiais já sabiam que o veículo era da cidade de Valença e não foi difícil identificar o proprietário da caminhonete. Ao ser indagado sobre o veículo que foi visto em Mendes, o dono confirmou aos agentes que seu funcionário havia estado na cidade vizinha.

Ele contou que viu a bicicleta na carretinha, mas o funcionário disse que havia trocado o celular pela bicicleta. O patrão informou o endereço do funcionário como sendo na Estrada Valença x Juparanã.

No local, o suspeito contou que havia furtado a bicicleta. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Valença. Após o registro de furto e recuperação do veículo o suspeito foi liberado e vai responder pelo crime em liberdade. Foi feito um contato com o proprietário da bicicleta, informando sobre a recuperação da mesma.