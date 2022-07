Polícia Militar prende suspeito de assalto, em Resende

Policiais militares do 37º BPM prenderam na noite de quinta-feira, um homem, de 40 anos, suspeito de ter participado de um assalto a uma cafeteira, em Resende.

O suspeito foi preso na Avenida Marcondes de Godoy, em Campos Elíseos, em Resende. O homem foi flagrado com uma réplica de arma dentro do carro. Outros dois homens que estavam com ele no veículo fugiram.

A réplica de uma pistola foi encontrada sob o banco de carona do carro, que era dirigido pelo suspeito. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Resende. Após ser ouvido, ele foi liberado.