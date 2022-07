A equipe da Polícia Militar Ambiental estava em deslocamento no sábado por volta das 14h40min, quando teve a atenção voltada para uma construção, que seria irregular, onde havia um homem trabalhando. O local fica na Avenida Duque Costa, no bairro Jardim, em Valença.

Durante abordagem os agentes perguntaram sobre as devidas licenças. O homem, que seria o dono do terreno, disse não possuir as licenças. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia, para as medidas cabíveis. A área tem aproximadamente 60 metros quadrados.