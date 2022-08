Polícia Militar prende suspeitos de furto de trilhos em Barra Mansa

Policiais militares prenderam na noite da segunda-feira, por volta das 22h20min, um jovem, de 24 anos, e outro que vai completar 26 na quinta-feira, dia 11, suspeitos do furto de trilhos no bairro Estamparia, no Centro de Barra Mansa.

Um supervisor da Ferrovia Centro-Atlântica, na Rua Eduardo Junqueira, no bairro Estamparia, percebeu o furto e passou a seguir o caminhão Ford (azul) e entrou em contado por telefone com a Polícia Militar.

O caminhão foi interceptado no bairro Boa Vista e os suspeitos foram presos e levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Os suspeitos foram apresentados na delegacia de polícia, onde a prisão em flagrante foi confirmada. O caminhão ficou apreendido. Não foi informado quantas peças foram recuperadas.