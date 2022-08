PRF flagra condutor com CNH suspensa na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização de veículo, quando pararam um veículo Mitsubishi (I/MMC ASX 2.0 4WD), com placa de Mogi das Cruzes (MG), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, na Serra das Araras, em Piraí.

Durante fiscalização os agentes constataram nos sistemas, que o condutor, de 37 anos, estava com o direito de dirigir suspenso por um ano, de 16 de dezembro de 2021 até 16 de dezembro de 2022. O condutor foi detido e lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).

Ele assinou um termo se comprometendo a comparecer ao Jecrim quando intimado. Foi aplicada a devida multa de trânsito pela infração de conduzir com CNH suspensa, no valor de R$ 880,41 e o veículo ficou retido até apresentar um condutor devidamente habilitado.