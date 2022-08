Polícia Militar “estoura” bingo clandestino em Valença

Agentes da Corregedoria da Polícia Militar, através da 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (5ª DPJM), “estouraram” na terça-feira (9) um bingo clandestino no bairro Monde D’Ouro, em Valença. No local foram encontradas 16 máquinas caça-níqueís e presos dois suspeitos. Também foram apreendidos R$ 3.495 em espécie e materiais para a realização de jogo do bicho.

Os agentes da corregedoria chegaram ao local através de denúncia anônima. A 5ª DPJM foi instalada recentemente em Volta Redonda, depois de vários anos funcionando em Barra do Piraí. O whatsapp para denúncias no Sul Fluminense é (21) 97544-0279. Já o Disque Denúncias atende pelo (21) 2253-1177. (Foto: Divulgação)