PRF flagra cocaína em veículo na Serra das Araras, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização de combate ao crime na tarde de terça-feira, por volta das 16 horas quando abordaram um veículo VW Fox XTREME MB (São Paulo), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

No veículo havia dois ocupantes e o condutor não atendeu a ordem de parar. Os agentes seguiram em perseguição e o veículo foi alcançado no km 225. O condutor alegou que não havia visto a equipe e por isso não parou.

Os agentes suspeitaram que pudesse haver alguma irregularidade e iniciaram uma revista no veículo e em seus ocupantes. Durante fiscalização foi encontrado uma pequena quantidade de cocaína com o condutor, de 44 anos.

Ele confirmou ser usuário de drogas e que seria para seu uso recreativo. Os agentes lavraram um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) e as drogas foram apreendidas para posterior destruição.

O condutor, apesar de não estar apresentando sinais visíveis de embriaguez, se recusou a fazer o teste do etilômetro (bafômetro), sendo aplicada a devida multa de trânsito no valor de R$ 2.934,70 e o veículo ficou retido até apresentação de outro condutor devidamente habilitado.