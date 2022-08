Ossada humana é encontrada próximo de igreja em Angra dos Reis

Funcionários da Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro) encontraram na manhã desta segunda-feira, ossos quando faziam escavações no local para detectar e consertar um vazamento de água nas proximidades da igreja, no Centro, de Angra dos Reis.

Foram encontrados também peças de louças, cerâmicas e pedaços de carvão. A ossada foi encontrada enterrada em uma calçada perto de uma igreja, no Centro. Ossada humana será analisada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). A análise dos profissionais irá constatar o sexo, idade, etnia e outras informações sobre o esqueleto. Matéria: TV Rio Sul