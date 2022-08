Corpo de homem é encontrado no bairro Vale do Paraíba

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira, com marca de tiros na Rua Seis, no bairro Vale do Paraíba, em Barra Mansa.

Segundo informações, o corpo foi visto por populares que acionaram a Polícia Militar. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e quando chegou já encontrou o homem sem vida.

O local vai passar pela perícia da Polícia Civil e logo em seguida o rabecão do Corpo de Bombeiros fará a remoção para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.