Ação aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda recebeu na tarde de segunda-feira (15), um grupo de mulheres e lideranças organizadas para um “Café Cultural”. A atividade aconteceu na sede da Pasta, no bairro Nossa Senhora das Graças, e foi acompanhada de uma Roda de Conversa sobre os direitos das mulheres, músicas e poesias.

No encontro, a secretária Gloria Amorim citou todos os serviços especializados oferecidos pela SMDH na defesa do público feminino, como a Casa Abrigo, a Patrulha Maria da Penha, o Centro de Cidadania LGBTQIA+ que atende no segundo andar na sede da Secretaria e o CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher). Ela também ressaltou a importância da Lei Maria da Penha como instrumento institucional de proteção às vítimas de violência doméstica:

“Infelizmente ainda é muito grande o número de agressões sofrida por mulheres no ambiente familiar. Vivemos numa sociedade violenta, machista, onde existem homens que agridem as mulheres, sendo que elas sofrem caladas dentro de casa e não dividem as suas dores com ninguém. A Lei Maria da Penha chegou para mudar esse quadro, vamos incentivar para que todas denunciem e acabe com essa violência. A Lei é elogiada por vários países que sabem da sua existência aqui no Brasil”, enfatizou.

A diretora do Departamento de Direitos Humanos da SMDH, Josinete Pinto, fez uma exposição da estrutura e projetos da Secretaria para conscientizar e defender as mulheres vítimas de violência doméstica no município. Durante o encontro foi criado o coletivo Mulheres Pela Vida e Liberdade Orsina Prado de Castro (1943-1999), que homenageou a primeira mulher eleita vereadora em Volta Redonda.

Diversas mulheres aceitaram a sugestão da Secretária Municipal e contaram sobre as dificuldades no dia a dia. Maria Barbosa, declamou um poema onde se identifica como uma mulher guerreira, uma lutadora que não se deixa abater pelas diversidades.

A professora do ensino fundamental Mery Lilia de Lacerda, escritora e coordenadora diocesana da Pastoral da Educação, comentou sobre o Café Cultural.

“Este encontro é um caminho de abraços na alma das mulheres, num ambiente de acolhimento e respeito. Nos depoimentos as mulheres vêm crescendo e buscando a libertação, a paz interna. A secretária Glória Amorim e toda a sua equipe estão de parabéns por assumir esse papel de libertação das mulheres”, destacou.

A presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Sul Fluminense, presente, Jorgina dos Santos, elogiou a ação. “Aqui estão reunidas mulheres de lutas que buscam mudanças de vidas com atitudes de enfrentamento. São mulheres corajosas e participativas. Muito bom esse encontro cultural. Eu gosto de aprender e passar para outras pessoas o que aprendi”, afirmou Jorgina.

Também estiveram presentes moradoras dos bairros Açude 1, 2, 3 e 4; Minerlândia; Conforto; Aterrado; Santo Agostinho; Parque das Ilhas e Siderlândia; além de entidades representativas como Pastoral da Educação, OAB, Comuppir, Provisol e Sindicato das Trabalhadoras Doméstica do Sul Fluminense.

Lei Maria da Penha é debatida nos bairros

Neste mês, de acordo com a campanha nacional “Agosto Lilás”, a Secretaria vem intensificando a divulgação dos benefícios e direitos das mulheres com a conquista da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 07/08/2006, que completou16 anos em vigor no país, criada para prevenir, punir e erradicar a violência doméstica contra a mulher.

A Lei é o foco principal das Rodas de Conversa com as mulheres nas comunidades. Veja a seguir a programação nos bairros com as mulheres tendo todas as informações importantes sobre como a Lei Maria da Penha pode protegê-las:

– Quinta-feira, 18 de agosto

9h – CEAM, no Cras Dom Bosco

14h30 – Paróquia Santo Agostinho, no bairro Santo Agostinho

– Sexta-feira, 19 de agosto

14h – CEAM, no Cras Monte Castelo

– Sábado, 20 de agosto

14h30 – Casa da Rosa, Rua Manoel da Silva, 106, bairro Santa Cruz

Fotos: Geraldo Gonçalves- Secom/PMVR