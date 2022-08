Partida será nesta quarta-feira, dia 17, às 15h, na Rua Bariri

Chegou a hora da decisão! O Volta Redonda enfrenta o Olaria nesta quarta-feira, dia 17, às 15h, na Rua Bariri, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca A2. A partida de volta será na próxima quarta-feira, dia 24, no Raulino de Oliveira. O horário ainda não foi definido.

– Jogo muito importante para a gente. Jogando fora de casa, em um campo irregular, que dificulta a prática do futebol, mas temos que superar isso e buscar o resultado positivo. Vamos com força máxima para lá, para tentar esta vitória e ficar mais próximo do título da segunda divisão e, consequentemente, do acesso – projetou o técnico do Voltaço, Rogério Corrêa.

Este será o quarto confronto entre as equipes, que já se enfrentaram nas duas semifinais dos turnos, com dois empates, e uma vez na fase de grupos da Taça Corcovado, com uma vitória do Olaria. Por isso, o lateral-esquerdo e capitão Luiz Paulo projeta um confronto muito difícil e sem favorito.

– Sabemos da dificuldade do jogo, que será contra uma equipe muito qualificada como a do Olaria, e na Rua Barari, que é um campo muito difícil de jogar. Mas trabalhamos muito forte, estamos muito concentrados para buscar um resultado positivo lá, trazendo uma boa vantagem para o jogo de volta aqui no Raulino de Oliveira – destacou.

Na A2, o Voltaço pode contar com o atacante Bruno Santos, artilheiro da A2, com 12 gols marcados em 14 jogos, e que não pode disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Já falando de desfalques, o goleiro Dida e o meio-campo Mauro Gabriel, expulsos na semifinal da Taça Corcovado, estão suspensos.

Além deles, o atacante Gabriel Henrique e os meias Marcelo Gama, Henrique Silva e Luciano Naninho, recém-contratados pelo Esquadrão de Aço, não podem disputar a competição.