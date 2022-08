Volta Redonda promove ‘Dia D’ de Multivacinação neste sábado

Município vai ofertar 49 pontos de atendimento direcionados para crianças, adolescentes, adultos e idosos, para atualização do cartão de vacinas

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove neste sábado, dia 20, o “Dia D” da Campanha Nacional de Multivacinação. O município ofertará 49 pontos de atendimento, a estratégia é atualizar a caderneta de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos, conforme calendário previsto no Programa Nacional de Imunizações (PNI).

As 46 unidades básicas de Saúde (UBSs e UBSFs) estarão abertas das 8h às 17h com todas as vacinas disponíveis no calendário de vacinação, incluindo as contra a Covid-19. Além das unidades básicas da rede, haverá aplicação de doses contra a Influenza (gripe) e Covid-19 nos shoppings Sider e Park Sul, das 10h às 20h, e no Zoológico Municipal (Zoo-VR), das 9h às 16h.

É necessário apresentar caderneta de vacinação, CPF ou cartão SUS. O médico sanitarista da secretaria de Saúde de Volta Redonda, Carlos Vasconcellos, citou que a atualização da caderneta é fundamental para aumentar a cobertura vacinal.

“O ‘Dia D’ reforça a importância da prevenção de doenças através da vacinação. Vale lembrar que as vacinas de rotina ficam disponíveis durante todo o ano nas unidades básicas de saúde para toda população. É primordial nesse dia de intensificação que os moradores compareçam em um ponto de vacinação mais próximo”, disse Carlos.

Vacinas disponíveis para crianças e adolescentes

Além da Poliomielite 1,2,3 (VIP – inativada) e da Poliomielite 1 e 3 (VOP – atenuada), estão disponíveis para as crianças as seguintes vacinas: BCG; Hepatite B; Rotavírus humano G1P1 (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela (Atenuada); SCR (Sarampo, Caxumba, Rubéola); SCRV (Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela); Hepatite A (HA); DTP (Difteria, Tétano, Pertussis); dT (Difteria, Tétano); Papilomavírus humano (HPV); Varicela.

Já os adolescentes podem receber doses da Hepatite B (HB recombinante); Difteria, Tétano (dT); Febre amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada).