Mulher é assassinada em Valença

Maria Nazaré Mathias do Espírito Santo foi encontrada sem vida e com um corte profundo no pescoço na madrugada deste sábado, por volta das 2h20min, na Rua Jacob Parreira n° 116, casa 2, em Valença.

O filho da vítima, Alan Mathias do Espírito Santo, disse que chegou do trabalho e já encontrou sua mãe desacordada e com um corte no pescoço.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e quando chegou já constatou o óbito. Segundo Alan, sua mãe teria sido vítima de feminicídio praticado pelo seu companheiro.

Policiais militares foram acionados e preservaram o local para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. A Polícia Militar saiu em busca do acusado que foi encontrado e levado para a Delegacia de Polícia, de Valença.