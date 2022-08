Traficantes em um carro fugiram de uma abordagem da Polícia Militar e jogaram drogas pela janela de um Polo branco, na noite de domingo (21), no bairro Vila Americana, em Volta Redonda. A guarnição da PM fazia patrulhamento pela Rua Suriname quando percebeu o veículo em atitude suspeita.

Os agentes partiram para abordagem e o motorista acelerou, começando uma perseguição. Ao passarem pela Rua Estados Unidos, os ocupantes do carro jogaram três bolsas pela janela, que foram apreendidas.

A perseguição continuou até a Rua Argentina, mas um ônibus, que estava manobrando no momento da ação da PM, fechou a rua, e os traficantes conseguiram escapar, jogando mais uma bolsa com entorpecentes pela janela. No total, os policiais apreenderam 153 pinos de cocaína e 41 trouxinhas de maconha.

Com a placa do carro anotada, os policiais foram até a delegacia, onde conseguiram identificar o dono do veículo e seu endereço, não informado na ocorrência policial. Os agentes foram até o local, mas o proprietário, que acabou se tornando um suspeito, não foi encontrado. (Foto: Polícia Militar/Divulgação)