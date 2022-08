Projeto ‘RJ PET’ reabre vagas para castração gratuita em Volta Redonda

Procedimento é custeado pelo Governo do Estado; tutores devem se cadastrar no site ‘rjpet.com.br/entrar’ para ter acesso ao atendimento

O projeto “RJ PET Castração” reabriu, nesta semana, vagas para castração gratuita de cães e gatos, a partir de seis meses de idade, em Volta Redonda. As castrações são custeadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Nesta segunda etapa estão sendo ofertadas 30 vagas por semana. O RJ PET foi criado pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.

Os procedimentos acontecem em clínicas privadas credenciadas. Em Volta Redonda, quatro clínicas veterinárias estão cadastradas para realizarem as castrações, sendo elas: Clínica Pacheco, no bairro Retiro; Seme VET, no Conforto; Pet Show, bairro Água Limpa; e Provet, no Jardim Belvedere.

Para ter acesso ao serviço, o dono (tutor) ou o protetor do animal tem que efetuar o cadastro para o procedimento através do site: https://rjpet.com.br/entrar. As vagas para castração são disponibilizadas de acordo com a capacidade de atendimento de cada clínica veterinária. Além da castração, os remédios do pós-cirúrgico estão incluídos e são ofertados sem custo ao usuário.

A coordenadora de Proteção e Bem-Estar Animal da SMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente), Ana Andrade, comemorou a reabertura das vagas. “Essa iniciativa é fundamental para fortalecer as políticas públicas para os animais. A castração é muito importante, não só pelo controle da natalidade, mas também a fim de evitar doenças”, disse.

COMO PARTICIPAR?

A medida atenderá um animal por CPF/mês. É necessário disponibilizar um e-mail para entrar no sistema e criar a conta. Durante o cadastro, o usuário poderá escolher o dia, horário e a clínica para a realização da castração. No dia do procedimento, é necessário apresentar a xerox de identidade, CPF e comprovante de residência.

TERMOS DA CASTRAÇÃO:

O animal precisará residir no estado do Rio de Janeiro;

O animal deverá ter no mínimo 6 meses de idade;

O animal deverá ter no máximo 7 anos de idade;

Animais braquicefálicos não poderão ser castrados;

O animal deverá ter o peso mínimo de 3 kg e máximo de 25kg;

O animal deve estar em jejum absoluto (água e comida) por um período de 12 horas antes da cirurgia;

Se possível, dê banho no animal um dia antes do procedimento;

O animal não pode ter sido vacinado com menos de 21 dias da data do procedimento; no dia da cirurgia, indicar ao veterinário caso o animal esteja fazendo uso de algum medicamento;

Fêmeas no cio, gestantes ou que estão amamentando não poderão ser castradas; cães (machos e fêmeas) devem ser levados com guias e coleiras. Caso sejam agressivos, usar focinheira;

Cães e gatos devem ter os dois testículos no saco escrotal; O animal passará pela avaliação do veterinário antes da cirurgia, e caso ele julgue necessário, o animal não será castrado;

O responsável deverá levar uma cópia da identidade, CPF e comprovante de residência no dia da cirurgia;

O responsável deverá permanecer na clínica veterinária durante todo o procedimento.