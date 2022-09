Em 31 de agosto, comemora-se o dia do nutricionista, um profissional que tem um papel importantíssimo na promoção e prevenção em saúde. Muito além da parte estética, o nutricionista ajuda a manter uma boa qualidade de vida.

“Todo indivíduo que necessite ter orientação para melhorar seus hábitos alimentares com o objetivo de prevenção e ou tratamento de patologias deve procurar um nutricionista. Uma boa alimentação é o combustível para um organismo saudável”, afirma a nutricionista Luciana Xavier Portugal, da LIV Saúde. Segundo ela, um cardápio diário contendo macro e micronutrientes, com variedade e controle calórico, são fundamentais para uma boa nutrição.

É o caso de Roselea Guimaraes, moradora de Barra Mansa, que se descobriu diabética aos 42 anos.

“Estou fazendo o tratamento com a Dra. Luciana há alguns meses e já estou vendo resultados, roupas que estavam apertadas já estão mais folgadas, estou com a melhor”, afirma Roselea, que voltou a fazer atividades físicas regularmente.

Linhas de Cuidado tratam pacientes preventivamente

Luciana atua nas Linhas de Cuidados da LIV Saúde em conjunto com outros especialistas, formando uma equipe multidisciplinar muito importante tanto para a prevenção como o tratamento e acompanhamento de pacientes crônicos. Cada paciente recebe um cuidado próximo da linha de cuidado.

Na atenção primária, o objetivo da Linha de Cuidado da Obesidade é desenvolver ações para impedir a ocorrência das doenças, antes que elas se desenvolvam no organismo, como o caso da pré-diabetes com sobrepeso. As Linhas de Cuidado também atuam na atenção secundária, quando o processo de doença já está instaurado, como a diabetes e obesidade. Outra preocupação é garantir um cuidado quando o quadro patológico já evoluiu a ponto de se manifestar de uma forma estável a longo prazo, como por exemplo em caso de pacientes obeso, diabético descompensado com insuficiência renal, etc.