Flagrante ocorreu na estrada Colônia x Rialto. Suspeito havia ateado fogo em restos de capina



A Guarda Municipal de Barra Mansa flagrou na tarde de quarta-feira, dia 31 de agosto, um homem ateando fogo em área de mata na Colônia Santo Antônio. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, o flagrante ocorreu durante patrulhamento da equipe pela estrada que liga o bairro ao distrito de Rialto.

“Após visualizar as chamas, os agentes procederam até o interior da propriedade e observaram o fato. Imediatamente o responsável foi advertido para debelar o fogo e conter eventual aumento da área atingida”, explicou o gerente de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Felipe Rodrigues.

Ainda segundo ele, contra o suspeito foram aplicadas sanções administrativas conforme prevê o Decreto 6.514 de 2008. “Praticar esse tipo de ação pode gerar grandes consequências, ainda mais no período de estiagem. A multa para quem pratica o crime pode variar entre R$5 mil e R$50 milhões”, acrescentou o gerente de fiscalização.

As denúncias de crimes ambientais em Barra Mansa podem ser feitas diretamente à gerência de Fiscalização Ambiental, pelo telefone (24) 2106-3408 ou via WhatsApp (24) 99923-7641, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.