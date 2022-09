Motorista embriagado e sem CNH provoca acidente na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na noite de quarta-feira, por volta das 21h30min para verificar um acidente, com vítimas, na altura do km 255, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

Os agentes foram até o local e verificaram que o veículo Volkswagen Fox, conduzido por um homem, de 50 anos, havia colidido na traseira de um Volkswagen Gol, conduzido por um homem, de 46 anos. O veículo Gol estava na pista imobilizado sobre a faixa esquerda, virado para a contramão.

Com a colisão, o motorista do Fox perdeu o controle de direção, saiu da pista e desceu por uma ribanceira de cerca de quatro metros de altura. Dois ocupantes do Gol e dois do Fox ficaram feridos. Eles foram socorridos pela NovaDutra e levados para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

No hospital, o condutor do Gol, alegou que não se lembrava do que havia acontecido. Foi constatado também que ele não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o resultado do teste etílico deu positivo com 1,06 mg/L.

O passageiro do Gol, de 39 anos, contou que estava dormindo no veículo e não se lembrado do ocorrido. O condutor do Fox, de 50 anos, e o passageiro, de 35 anos, alegaram que seguiam normalmente pela rodovia quando se depararam com o Gol imobilizado, e todo apagado, na faixa da esquerda não havendo como evitar a colisão.

O condutor do Gol foi detido e enquadrado por embriaguez ao volante e dirigir sem CNH. A ocorrência foi levada para a Delegacia de Polícia, de Piraí. Além do registro criminal, foram aplicadas as devidas multas de trânsito por dirigir sem CNH, embriaguez ao volante e licenciamento vencido, no valor total de R$ 4.108,58. Os veículos foram removidos para o pátio da PRF.