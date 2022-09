Um acidente envolveu ônibus e um carro na manhã deste domingo, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, pista sentido Rio de Janeiro, na Serra das Araras,, no bairro Caiçara, em Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma batida lateral entre os veículos por causa da pista molhada. Ninguém ficou ferido. O trânsito sofreu pequena lentidão até a retirada do carro e do ônibus do local e foi normalizado em seguida.