Na tarde desta segunda-feira (19/9), o Barra Mansa Futebol Clube entrou em campo pela segunda rodada do Campeonato Carioca (Série B2) e, atuando no Estádio Moça Bonito, no Rio de Janeiro, foi derrotado pelo Barra da Tijuca por 5 a 0, com gols de Santarém, Miller, Carrera, Alex e, novamente, Santarém.

A partida começou com o Barra da Tijuca um pouco melhor. Aos 5 minutos, o atacante Carreira recebeu e finalizou, mas Santos conseguiu interpelar para a bola ficar segura com o goleiro Sidney. Aos 8, Santarém recebeu pela esquerda, cortou o marcador e chutou no canto esquerdo do goleiro Sidney para inaugurar o marcador para o Barra da Tijuca. Aos 15, Lelê chutou de longe e quase surpreendeu o goleiro da equipe carioca. Aos 16, o Barra Mansa levou perigo, quando o lateral Santos lançou para Ruan, que finalizou para fora. Aos 17, bola cruzada na área e Santarém ajeitou para Miller ampliar para o Barra da Tijuca: 2 a 0. Aos 34, Miller cobra escanteio, Santarém cabeceia e a bola sobra para Carreira fazer o terceiro gol do Barra da Tijuca. Aos 38, Ruan cobrou falta e a bola acertou a trave, quase marcando o gol do Leão do Sul.

O segundo tempo começou bem mais morno, com o Barra Mansa tendo maior domínio da partida. Aos 18, Ruan cobrou a falta na área e Jhonatan cabeceou bem para boa defesa do goleiro Matheus Cabral. Aos 26, Santarém tocou para Alex, que driblou o goleiro barra-mansense para ampliar para 4 a 0. Aos 29, Santarém bateu escanteio e Carrera quase marcou mais um para o Barra da Tijuca. Aos 37, contra-ataque para a equipe carioca e Santarém marcou o quinto gol.

O Barra Mansa não terá muito tempo para descanso, já que o próximo compromisso será diante da equipe do Búzios, na quinta-feira (22/9), às 15h, no Estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio.

Barra da Tijuca 5×0 Barra Mansa

Campeonato Carioca (Série B2) | Estádio Moça Bonita, Rio de Janeiro | Árbitro: Wellington Mendonça de Mello | Gols: Santarém; Miller, Carrera, Alex e Santarém | Barra da Tijuca: Matheus Cabral; Baré, Sheldon e Rodrigo Lacraia e Coutinho (Mineiro); Walney, Santarém e Gegê; Marquinhos do Sul, Carrera e Miller. Téc. Rogério Fidélis. | Barra Mansa: Sidney; Santos (Andrey), Jhonatan Salvino, Ramon e Xerém; Lelê (Gustavo), Luan e Ruan; Yuri (Guilherminho), Thalles (Edu) e Jonathan Bryan. Téc. Marcelo Mariano.

Confira os jogos da primeira rodada (Série B2):

18/9/2022 (domingo)

Belford Roxo 3×3 Goytacaz

Carapebus 0x1 Búzios

Ceres 0x3 Campos*

19/9/2022 (2ª feira)

Rio de Janeiro 2×0 Tigres do Brasil

Mageense 1×2 Bonsucesso

Barra da Tijuca 5×0 Barra Mansa

* Jogo suspenso.

Classificação (atualizada):

1º. Barra da Tijuca: 6 pontos (saldo 6)

2º. Goytacaz e Rio de Janeiro: 6 pontos (saldo 3);

4º. Campos: 4 (saldo 3);

5º. Bonsucesso: 3 (saldo 0)

6º. Búzios: 3 (saldo 0);

7º. Barra Mansa: 3 (saldo -4);

8º. Belford Roxo: 1 (saldo -2);

9º. Mageense e Carapebus: 0 (saldo -2);

11º. Tigres do Brasil: 0 (saldo -5);

12º. Ceres: 0 (saldo -6).

Foto: BMFC (divulgação)

Por Diogo de Oliveira Paula