Esquadrão de Aço recebe o Paduano nesta quarta-feira, dia 21, às 19h, no Raulino de Oliveira

Hora de mudar o foco e pensar na Copa Rio! O Volta Redonda se reapresentou nesta segunda-feira, dia 19, iniciando a preparação para o segundo jogo das quartas de final da competição estadual, marcada para esta quarta-feira, dia 21, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira. O primeiro confronto terminou em 2 a 2 e o Voltaço precisa de uma vitória simples para avançar para a semifinal. Caso termine empatado novamente, a vaga será decidida nos pênaltis.

“No primeiro jogo usamos um time alternativo e tivemos um primeiro muito bom, mas uma segunda etapa muito ruim. Agora vamos com força máxima para que a gente possa fazer um bom resultado aqui e consiga nossa vaga para a semifinal. Será um jogo difícil, onde o adversário tem boas qualidades individuais e uma parte tática muito boa também, mas temos totais condições de fazer um grande jogo e buscar a classificação”, projetou o comandante do Voltaço, Rogério Corrêa.

O técnico tricolor também analisou a derrota por 1 a 0 para a Aparecidense-GO pela Série C, na tarde de sábado, dia 17, no estádio Anníbal Batista Toledo, pela 5ª rodada da segunda fase da Série C.

– Fizemos um bom primeiro tempo, onde conseguimos impor o nosso ritmo, com uma marcação forte e criando boas chances para finalizar, mas, infelizmente, não conseguimos fazer o gol. Na segunda etapa, voltamos muito mal para o jogo, não conseguindo jogar e fazer a marcação alta, como foi no primeiro tempo, tivemos também que substituir o Luiz Paulo por lesão e isso tudo foi muito ruim. A Aparecidense cresceu no jogo, fomos muito pressionados, tomamos um gol de pênalti em uma infelicidade que a bola bateu no braço do nosso jogador e não tivemos forças para reagir, até pelo fato de estarmos com muitos desfalques no sistema ofensivo e, por isso, tínhamos poucas opções no banco – analisou.

Por conta do revés, o Esquadrão de Aço precisa agora de uma série de resultados para conquistar o acesso à Série B.

“Agora temos que torcer para que o Botafogo não vença e depois procurar fazer a nossa vitória aqui dentro de casa, tirando o saldo de gols e torcer novamente para o Mirassol vença a Aparecidense na última rodada. É difícil, mas vamos acreditar até o fim”, afirmou.

Programação

O elenco tricolor iniciou as atividades desta segunda-feira com exames fisiológicos. Em seguida, os jogadores foram para o CT Oscar Cardoso, onde participaram de um treinamento técnico e tático.

A preparação tricolor para as quartas de final da Copa Rio se encerra na manhã desta terça-feira, dia 20, com mais um treinamento no CT Oscar Cardoso. Foto: André Moreira/VRFC