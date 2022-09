Policiais civis de Angra dos Reis, comandados pelo delegado Vilson de Almeida, prenderam nesta segunda-feira (19), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, uma mulher de 42 anos suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Contra ela foi cumprido um mandado judicial por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Vilson de Almeida, a presa é companheira de um traficante apontado como líder do tráfico nas comunidades de Areal e Bracuí, mesmo estando no sistema prisional do estado. A prisão ocorreu na localidade do Morro dos Milagres.

O delegado explicou que o serviço de inteligência da delegacia de Angra descobriu a localização da suspeita. Equipes em veículos descaracterizados foram enviadas a São Pedro da Aldeia e abordaram a mulher quando o dia amanheceu e ela saía de casa. Imediatamente ela foi retirada do local para evitar qualquer reação de traficantes do local.

Na delegacia de Angra, onde foi ouvida, a mulher disse que tentou tirar o companheiro do tráfico. O casal até se mudou para São Paulo, onde ele trabalhou como frentista de posto de combustível, mas acabou retornando ao crime. (Imagem: Polícia Civil)

Foco Regional