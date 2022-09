Com recursos de emenda parlamentar, novos coletes à prova de balas adquiridos foram recebidos pelo secretário de Ordem Pública

A Prefeitura de Volta Redonda segue investindo em segurança. Coletes à prova de balas foram adquiridos e destinados aos guardas municipais. A entrega foi feita pessoalmente pelo secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, na sede da secretaria (Semop), na Ilha São João. Ele fez questão de vestir o equipamento para verificar a qualidade, que foi aprovada.

“Quanto mais protegido e preparado, mais segurança o guarda municipal consegue levar ao cidadão, refletindo na qualidade de vida da população. É mais um avanço na segurança pública da nossa cidade”, considerou o secretário Luiz Henrique.

Os coletes foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar do deputado federal delegado Antonio Furtado. Há mais de 15 anos que a corporação não recebia coletes protetivos individuais, que ajudarão na segurança dos agentes quando estiverem nas ruas desenvolvendo as atividades profissionais. Nesta primeira remessa foram entregues 68 coletes balísticos.

“Acompanhamos sempre através da mídia os agentes públicos sendo feridos e tendo suas vidas colocadas em risco. A aquisição dos coletes à prova de bala demonstra a preocupação do poder público em proporcionar aos nossos servidores da segurança, maior proteção à sua integridade física durante as atividades profissionais”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto. Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR