Homem é preso após mostrar o pênis no Cras de Três Rios

Testemunhas afirmaram que o suspeito entrou no estabelecimento para perguntar sobre cestas básicas

Um homem, ainda não identificado foi preso na tarde de segunda-feira, após mostrar o pênis no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) em Três Rios (RJ).

Segundo testemunhas, o suspeito entrou no Cras para perguntar sobre cestas básicas. Em seguida ele abriu a braguilha e mostrou o órgão sexual. Depois saiu do local, mas foi detido por policiais do Segurança Presente. Ele foi preso por importunação sexual.

Após uma busca na região, os agentes conseguiram encontrá-lo. Ele foi encaminhado para a 108ª DP (Três Rios), onde permaneceu preso.