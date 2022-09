Voltaço recebe o Paduano pelas quartas de final da Copa Rio

Partida será nesta quarta-feira, dia 21, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira

Na busca por uma vaga na semifinal da Copa Rio 2022, o Volta Redonda recebe o Paduano nesta quarta-feira, dia 21, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira, pela segunda partida das quartas de final da competição. Por ter empatado por 2 a 2 no jogo de ida, o Esquadrão de Aço precisa de uma vitória simples para seguir na luta pelo pentacampeonato e a vaga na Copa do Brasil de 2023.

Artilheiro do Voltaço no ano, o atacante Bruno Santos, que já marcou três gols em três jogos nesta Copa Rio, projetou o confronto desta quarta-feira e destacou a importância de a equipe jogar com inteligência.

– Jogo de sumo importância, na qual temos que ter bastante calma. Procurar buscar fazer os gols, com bastante sabedoria para impor o nosso jogo e mostrar nossa força dentro de casa, assim como sempre fizemos – destacou.

Para este confronto, o Volta Redonda não tem nenhum jogador suspenso por conta de cartão. Já falando de lesões, o meio-campo Mauro Gabriel, por conta de um entorse no joelho, segue fora e o lateral-direito Wellington Silva, com dores no joelho esquerdo, é dúvida.

Promoção de ingressos

A diretoria tricolor manteve a promoção de ingressos do último jogo da Copa Rio e todos os torcedores que forem ao Raulino de Oliveira pagarão R$ 10 (meia-entrada).

Os ingressos estarão sendo vendidos apenas no dia do jogo, a partir das 16h, na bilheteria do setor azul do Raulino.