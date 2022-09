Idoso tem perna amputada em acidente na Beira-Rio

Um idoso, de 71 anos, teve a perna esquerda traumaticamente amputada, em um acidente no final da manhã desta quinta-feira (22), na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Niterói, em Volta Redonda.

Uma mulher de 65 anos, que estava com ele, também ficou ferida. Os dois foram socorridos no Hospital São João Batista. A colisão ocorreu nas imediações do acesso ao bairro Limoeiro. Segundo foi confirmado pelo HSJB, o idoso foi levado para o Centro de Terapia Intensiva, onde se encontrava entubado e sob os cuidados de um ortopedista.

Já a mulher foi encaminhada aos cuidados da cirurgia geral. O condutor do carro foi levado a um hospital particular. Não havia informações sobre o seu estado até o momento desta publicação, quando o carro já havia sido retirado da pista, assim como a moto. O trânsito fluía sem problemas.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. A moto seguia em direção ao Retiro, enquanto o carro trafegava na direção oposta.