Cerimônia de entrega de troféu pela experiência implantada na ETE Santa Cruz foi nessa quarta-feira, 21, no Rio de Janeiro

Investimentos em soluções sustentáveis para o reaproveitamento ou reuso da água renderam ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) o Prêmio Crea-RJ de Meio Ambiente 2021. E parte da equipe responsável pelo protótipo implantado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Santa Cruz esteve na cerimônia de entrega da premiação na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ), no Centro do Rio, na tarde dessa quarta-feira, 21. Após dois anos de interrupção, por conta da pandemia de Covid-19, a entrega da premiação voltou a ser presencial. Na mesma solenidade, outros destaques de 2021 receberam as premiações, além dos escolhidos em 2020 e 2022.

O projeto premiado do Saae-VR está implantado, em fase de testes, na ETE Santa Cruz. Nele, a água de reuso, originada do esgoto doméstico passa pelos processos de filtragem e cloração, o que a torna sanitariamente segura. Em seguida, é reutilizada para atividades que exigem qualidade de água não potável, como por exemplo: a irrigação de áreas verdes no entorno da estação, limpeza de equipamentos, lavagem das grades da unidade, da caixa de areia, da calha, molhar o pátio externo e desobstrução de redes coletoras.

A gerente de Tratamento do Saae-VR, a engenheira Kátia Mara Purcina; a assessora Técnica Ambiental; Nayra Cardoso Gomes; e o chefe da Divisão de Tratamento de Esgoto, André Luiz Cordeiro, que acompanha o projeto; receberam o troféu das mãos do conselheiro do Crea-RJ, o geógrafo Vagner da Silva Oliveira.

O conselheiro ressaltou que Volta Redonda tem uma luta histórica pelo meio ambiente e parabenizou a equipe do Saae pela ação de preservação da água.

“A questão da água é uma questão de vida, de sobrevivência da humanidade”, falou, lembrando o engenheiro Gil Portugal, que fez parte do Crea-RJ e dá nome à ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), na Vila Santa Cecília, como um grande representante desta luta na cidade. “Espero que a ação do Saae de Volta Redonda se torne referência para outras empresas que atuam nesta área”, concluiu.

A engenheira Kática Purcina agradeceu pelo reconhecimento e afirmou que a autarquia pretende seguir investindo em soluções sustentáveis. “O projeto na ETE Santa Cruz está em fase de testes, mas já é um sucesso. “Cerca de 80% da água utilizada no processo da estação é de reuso e, além disso, essa água foi testada e aprovada para uso em concretagem. Ficamos felizes com o resultado, o que nos dá ânimo parra continuar”, disse a gerente de Tratamento do Saae.

Importância da premiação

O Prêmio Crea-RJ de Meio Ambiente é concedido anualmente com o objetivo de expressar reconhecimento às personalidades ou instituições e entidades que tenham se destacado por posições, ações e projetos na luta pela preservação, defesa e conservação na área da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, preferencialmente em ações no Estado do Rio de Janeiro. Cinco ações são escolhidas por ano.

O engenheiro mecânico, Jorge Saraiva da Rocha, vice-presidente do Crea-RJ, substituiu o presidente da entidade Luiz Antonio Cosenza e disse que o Prêmio de Meio Ambiente é um dos mais antigos e importantes. “Todos aqui ensinam como se faz uma boa engenharia, com respeito à ecologia. É assim que conscientizamos os profissionais a minimizar danos ambientais em suas ações”, falou.

O presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, afirmou que o reaproveitamento da água, recurso necessário no processo do tratamento do esgoto, é uma das ações que nos coloca no caminho da sustentabilidade.

“O projeto, que faz reuso das águas de efluentes, considera o decreto que dispõe sobre a Política de Reuso de Água para fins não potáveis no âmbito do Estado do Rio. Sabemos da importância do reaproveitamento dos efluentes tratados para atividades que necessitam consumir água em sua execução diária, podendo utilizar água de qualidade inferior aos padrões de potabilidade”, contou, destacando que entre os agraciados com o Prêmio Crea de Meio Ambiente, nos últimos três anos, o projeto do Saae-VR foi o único representante de uma cidade do interior do Estado.

Fotos Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR