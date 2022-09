Barra Mansa enfrenta o Tigres do Brasil no Estádio Leão do Sul

Rádio Destaque Popular vai mostrar o jogo http://play.radios.com.br/33263

A Rádio Jovem Carioca estará em rede com a Rádio Destaque Popular

O Barra Mansa Futebol Clube enfrenta o Tigres do Brasil neste domingo, dia 25, às 15 horas, no Estádio Leão do Sul, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais a equipe barramansense se situa na nona colocação (com três pontos), enquanto que a Fera da Baixada está em 11º lugar (sem nenhuma ponto). Os ingressos para a partida estarão sendo vendidos na bilheteria do estádio: R$10 (inteira) e R$5,00 (meia).

Escalações:

O técnico Marcelo Mariano divulgará a equipe titular do Barra Mansa minutos antes do início da partida, mas uma possível escalação para esse jogo seria: Sidney; Lelê (Santos), Ina, Ramon (Rocha) e Xerém; Paulo Victor, Luan e Ruan; Jonathan Bryan, Cipriano e Charopinho.

Pelo Tigres do Brasil, o técnico Thiago Eduardo deve jogar com Ewerson; Kelvin, Rafael Martins, Ueslei e Arthur Lopes; Wellington Senegal, Gabriel Souza e Thiago Dunha; Felipe Santos, Negola e Wesley Pratti.

Arbitragem:

Árbitro: Marcus Vinicius Fernandes Araújo

Árbitros assistentes: Matheus Coutinho Ferreira dos Santos e Marlon Vinicius Pimentel Moscôso

Confira os jogos da quarta rodada (Série B2):

25/9/2022 (domingo)

Barra da Tijuca x Búzios – 15 horas

Carapebus x Campos – 15h

Rio de Janeiro x Goytacaz – 15h

Ceres x Bonsucesso – 15h

Belford Roxo x Mageense – 15h

Barra Mansa x Tigres do Brasil – 15h

Classificação (atualizada):

1º. Rio de Janeiro: 9 pontos (saldo 5);

2º. Barra da Tijuca: 7 pontos (saldo 6);

3º. Goytacaz: 6 pontos (saldo 3);

4º. Búzios: 6 (saldo 2);

5º. Campos: 4 (saldo 1);

6º. Belford Roxo: 4 (saldo 0);

7º. Carapebus: 3 (saldo -1);

8º. Bonsucesso: 3 (saldo -2);

9º. Barra Mansa: 3 (saldo -6);

10º. Mageense: 1 (saldo -2);

11º. Tigres do Brasil: 0 (saldo -6);

12º. Ceres: 0 (saldo -6).

Estatísticas do Barra Mansa:

Artilheiros: Luan (1) e Ramon (1).

Assistências: Ruan (2).

Cartões amarelos: Guilherminho (2), Carlão, Ramon, Santos, Gustavo, Sidney, Lelê, MT e Ruan (1).

Por Diogo de Oliveira Paula/Blog Leão do Sul