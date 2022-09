A jovem, Estefane de Oliveira Laudano, de 19 anos, foi agredida na cabeça com um pedaço de madeira por um bolsonarista dentro de um bar por volta das 16 horas, no Centro de Angra dos Reis.

A jovem conversava com amigos e fazia críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL) quando outro cliente do bar, ao ouvir os comentários, saiu em defesa do candidato à reeleição e deu início a uma discussão, que acabou culminando em sua expulsão do local pela proprietária.

Não satisfeito, ele voltou em seguida com um pedaço de madeira e atacou o grupo, atingindo Estefane com um golpe na cabeça. Ela foi levada no colo de um amigo para a Santa Casa de Angra do Reis, situada a poucos metros do local do incidente.

Depois, Estefane foi transferida para o Hospital Municipal da Japuíba, no bairro Japuíba, onde levou sete pontos na região do corte e permanece internada. Ester, irmão de Estefane pediu ajuda a dois policiais militares que passaram a fazer uma ronda na região em busca do agressor.

O agressor foi encontrado em uma rua próxima, ainda com sangue de Estefane no rosto e nas mãos, após ser contido por moradores. O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis. De acordo com o delegado titular da delegacia, Vilson de Almeida Silva, o bolsonarista responderá em liberdade por se tratar de um crime de menor potencial.