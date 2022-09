Colisão envolve carro e moto no Centro de Volta Redonda

Um acidente entre um carro e uma moto foi registrado na tarde deste sábado (24) no Centro de Volta Redonda. A colisão foi no cruzamento das ruas Gustavo Lira e São João.

No momento desta publicação, ainda não havia informações sobre feridos, mas, segundo motoristas, uma mulher, aparentemente condutora da moto, foi vista no chão. O Informa Cidade entrou em contato com a central do Corpo de Bombeiros, mas, de acordo com a corporação, os agentes não foram acionados para o acidente. O trânsito flui lentamente pelo local e a Guarda Municipal é aguardada. (Foto: Letícia Pureza)