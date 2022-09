Atualizada: Acidente envolve carros moto no Centro de Volta Redonda

Um acidente entre um carro e uma moto foi registrado na tarde deste sábado (24) no Centro de Volta Redonda. A colisão foi no cruzamento das ruas Gustavo Lira e São João.

Uma mulher, de 30 anos, que estava na moto, ficou ferida. Ela foi levada ao Hospital São João Batista com dores na perna e mão direita. Segundo apurado, ela já realizou exames e estava aguardando reavaliação da equipe de ortopedia. A vítima está lúcida e orientada na unidade médica.O motorista do carro não se machucou. O trânsito chegou a fluir lentamente pelo local, mas no momento desta publicação, já havia sido normalizado. (Foto: Letícia Pureza)