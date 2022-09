Volta Redonda sedia Festival Paralímpico com mais de 150 participantes

Evento organizado anualmente pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), foi realizado neste sábado pela segunda vez consecutiva na cidade

Volta Redonda sediou neste sábado, dia 24, o Festival Paralímpico Loterias Caixa, evento organizado anualmente pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2018 e destinado a crianças de 8 a 17 anos, com e sem deficiência. A quarta edição do festival reuniu 155 participantes na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac. Atletismo, Parabadminton e Parataekwondo (esporte que estreou nas Paralimpíadas de Tóquio, em 2020) foram as modalidades praticadas.

Este ano, o festival fez parte das celebrações pelo Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro) e pelo Dia Nacional do Atleta Paralímpico (22) e aconteceu em 110 localidades do Brasil. A Arena Esportiva da Voldac foi um dos cinco locais escolhidos no estado do Rio de Janeiro. Esta foi a segunda vez consecutiva que o município foi selecionado para receber o evento esportivo. A organização em Volta Redonda contou com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

“O Festival Paralímpico é uma grande forma de visibilidade para os nossos atletas. Eles são mais do que atletas paralímpicos, são atletas da vida. Estou muito feliz e emocionada de o município fazer parte dessa iniciativa novamente”, disse a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, destacou a importância do evento para a inclusão de crianças e jovens com deficiência.

“A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) luta pela inclusão, e esse festival nacional é de extrema importância para que as crianças e adolescentes se sintam incluídas e abraçadas pelo esporte”, ressaltou.

‘*Me senti acolhida do início ao fim’*

Katiana do Nascimento estava ao lado da filha Helena, de 17 anos, que é cadeirante e participou pela primeira vez do Festival Paralímpico Loterias Caixa. Katiana destacou que as duas se sentiram acolhidas desde à chegada a Arena Esportiva.

“Fiquei sabendo do evento através da Apae-VR (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e logo fiz a inscrição da minha filha. Desde a inscrição na internet percebi que era acessível, foi fácil preencher as informações. Quando cheguei aqui vi que o local possuía acessibilidade para ela entrar, percebi o carinho dos professores com ela e dos demais. Nossa família já sofreu muito preconceito, essa acolhida no festival me deixou encantada, pois aqui não há lugar para a indiferença”, disse.

Outra mãe presente no evento era Jordania Cortes que levou o filho Gabriel, de 15 anos, para o festival pela segunda vez. “Ele adora participar, esse incentivo no esporte é muito importante para o desenvolvimento dele e das demais crianças com algum tipo de deficiência”, garantiu.

